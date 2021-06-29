شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: هدم منازل بحي البستان تطهير عرقي وارهاب دولة منظم

النضال الشعبي: هدم منازل بحي البستان تطهير عرقي وارهاب دولة منظم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اقدام قوات الاحتلال على هدم المنازل  في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى، عملية تطهير عرقي وإرهاب دولة منظم، وجريمة جديدة تضاف لسلسة الجرائم المتواصلة ضد مدينة القدس، بقرار سياسي لإشعال المنطقة .

وتابع  أن المدينة تشهد أوسع مخطط استيطاني يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها، حيث تقوم حكومة الاحتلال بخطوات عملية بدأت بهدم المنازل  في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح أن إجراءات حكومة الاحتلال تأتي كحلقة أخرى في مسلسل التهويد والتهجير الذي تتعرض له المدينة، محذرا من أن حي البستان سيكون الحلقة الأولى في هذا العمل الإجرامي، ومقدمة لإزالة الأحياء الأخرى ومن هنا تأتي خطورة الوضع، مؤكدا على أن موضوع الاستيطان بحاجة إلى سياسة ممنهجة قائمة على تفعيل كافة المؤسسات من أجل التصدي له.

وأشار  أن بوادر التطرف والنازية الإسرائيلية التي ترجمها المجتمع الإسرائيلي في انتخاباته الأخيرة بدأت بالظهور على السطح، بمصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهويد واسرلة القدس.

وطالب منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتحرك الجاد والفعال والمسؤول والعمل بكافة الوسائل لوقف هدم الحي، مؤكدة على ضرورة تحرك الجهود الدبلوماسية العربية للتحرك في كافة المحافل الدولية، وطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار يلزم حكومة الاحتلال وقف إجراءاتها في القدس.

ودعا  كافة وسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى التوجه إلى حي البستان وفضح جرائم الاحتلال، لمحاصرة حكومة الاحتلال سياسيا، ونقل الصورة الحقيقية للرأي العام العالمي الذي تهدف حكومة الاحتلال عبر دعايتها الإعلامية إلى خداع ، بينما أنه لا يخلو يوم إلا ونشاهد الخطوات العملية والفعلية لاعتداءات وتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: ما يجري في سلوان عملية تطهير عرقي ممنهج

الديمقراطية: ما يجري في سلوان عملية تطهير عرقي ممنهج

﻿المفتي العام يشجب الهدم الظالم لمباني المواطنين في حي البستان

﻿المفتي العام يشجب الهدم الظالم لمباني المواطنين في حي البستان

رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات

رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات

شاهد: العالول يشارك بفعاليات الإرباك الليلي ببلدة بيتا جنوبي نابلس

شاهد: العالول يشارك بفعاليات الإرباك الليلي ببلدة بيتا جنوبي نابلس

ريفلين: أي اتفاق تهدئة مع غزة يجب أن يكون مشروطاً بعودة جنودنا

ريفلين: أي اتفاق تهدئة مع غزة يجب أن يكون مشروطاً بعودة جنودنا

القدس: أهالي سلوان سيواصلون مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن

القدس: أهالي سلوان سيواصلون مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن

القواسمة: بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات &#34;علاقات عامة&#34; لا يرتقي لمستوى الحدث

القواسمة: بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات "علاقات عامة" لا يرتقي لمستوى الحدث

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الكندي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الكندي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ما يجري في سلوان عملية تطهير عرقي ممنهج

الديمقراطية: ما يجري في سلوان عملية تطهير عرقي ممنهج

﻿المفتي العام يشجب الهدم الظالم لمباني المواطنين في حي البستان

﻿المفتي العام يشجب الهدم الظالم لمباني المواطنين في حي البستان

النضال الشعبي: هدم منازل بحي البستان تطهير عرقي وارهاب دولة منظم

النضال الشعبي: هدم منازل بحي البستان تطهير عرقي وارهاب دولة منظم

القدس: أهالي سلوان سيواصلون مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن

القدس: أهالي سلوان سيواصلون مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

بالأسماء: الأشغال بغزة تنشر رابط فحص الاستفادة من تعويض الأضرار الجزئية

بالأسماء: الأشغال بغزة تنشر رابط فحص الاستفادة من تعويض الأضرار الجزئية

طالع الاسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الاسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر