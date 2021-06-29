شؤون فلسطينية

ريفلين: أي اتفاق تهدئة مع غزة يجب أن يكون مشروطاً بعودة جنودنا

ريفلين: أي اتفاق تهدئة مع غزة يجب أن يكون مشروطاً بعودة جنودنا
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (واللا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين عقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للموقع، شاركت ليئا غولدين والدة الضابط هدار الأسير في غزة في الاجتماعات بحضور السفير الإسرائيلي، في الأمم المتحدة جلعاد أردان و 20 سفيرا من دول أجنبية.

قال ريفلين لـ غوتيريش: "يجب أن يشمل أي اتفاق تهدئة مع غزة شرط إعادة أسرانا، لن يتحقق السلام مع الفلسطينيين من خلال قرارات أو لجان تحقيق معادية لإسرائيل".

وأضاف، يجب أن يتوقف التحيز ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، منطقتنا في الشرق الأوسط بحاجة إلى بناء الثقة بين الشعوب، على حدث زعمه.

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