مباشر | لقاء مع دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الكندي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الكندي
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء.

حيث جرى خلال الاتصال، الحديث حول آخر المستجدات، والجهود الدولية المبذولة لتثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، والمساعدات الدولية لإعادة اعمار قطاع غزة، واهمية العودة إلى العملية السياسية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقدم رئيس الوزراء الكندي، التعازي للرئيس وللشعب الفلسطيني بالضحايا الذين سقطوا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأعرب ترودو عن قلق بلاده ورفضها لما يجري من طرد للسكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح وأحياء القدس، وأهمية احترام الأماكن الدينية، مؤكدا موقف كندا المتوافق مع القانون الدولي والرافض للاستيطان.

وأشار إلى حرص كندا على إرساء السلام في المنطقة، ومواصلة تقديم المساعدات الاغاثية، والمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، منوهاً إلى ان كندا ستوفد وزير خارجيتها للمنطقة الأسبوع المقبل لتؤكد التزامها بتحقيق السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وإرساء الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه شكر الرئيس، رئيس الوزراء الكندي على مواقف بلاده المتوافقة مع القانون الدولي، والداعمة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومعارضتها للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ورفضها لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.

وثمن سيادته، الموقف الكندي الداعي لاحترام الوضع التاريخي في الأماكن الدينية، مشدداً على ضرورة وقف إسرائيل لسياسة هدم منازل المواطنين في مدينة القدس المحتلة، وضرورة تدخل المجتمع الدولي وكندا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

كما شكر الرئيس، كندا على المساعدات الإنسانية التي تقدمها لقطاع غزة، والدعم المقدم للأونروا، ومساعداتها في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.

واطلع سيادته، رئيس الوزراء الكندي، على أهمية تحقيق التهدئة الشاملة، والعودة للعملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية ان يكون لكندا دور في صنع السلام لما تتمتع به من احترام وعلاقات طيبة مع جميع الأطراف المعنية.

كما اطلع سيادته، رئس الوزراء الكندي، على الاتصالات الجارية مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات لإعادة اعمار قطاع غزة، مؤكداً ان الحكومة الفلسطينية ستواصل دورها في تقديم الموازنات المتعلقة بهذا الشأن.

وجدد الرئيس، التأكيد على التزام دولة فلسطين بتكريس الديمقراطية وسيادة القانون، مشيراً إلى انه فور موافقة إسرائيل على اجراء الانتخابات في مدينة القدس، سيتم إعادة الدعوة لإجراء الانتخابات وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأشار سيادته، إلى أهمية وجود أفق سياسي وإعطاء امل للشعب الفلسطيني، وأن يكون لكندا دور في دعم جهود الإغاثة والسلام، مرحباً بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الكندي إلى فلسطين.

وأكد سيادته، حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين لما فيه مصلحة الجانبين الفلسطيني والكندي.

بدوره، شكر رئيس الوزراء الكندي، سيادته على الشرح الذي قدمه حول الأوضاع على الأرض، والتزام الجانب الفلسطيني بجهود صنع السلام، ومثمنا الشرح المقدم حول الانتخابات، والجهود التي يقوم بها الجانب الفلسطيني من اجل السير قدماً في طريق السلام والاستقرار والامن.

أخبار ذات صلة

القواسمة: بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات &#34;علاقات عامة&#34; لا يرتقي لمستوى الحدث

القواسمة: بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات "علاقات عامة" لا يرتقي لمستوى الحدث

لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها للجهات القضائية

لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها للجهات القضائية

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

الخارجية الأردنية: عمليات الهدم والتهجير بالقدس مرفوضة وتعد خرقاً للقانون الدولي

الخارجية الأردنية: عمليات الهدم والتهجير بالقدس مرفوضة وتعد خرقاً للقانون الدولي

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

هنية: المقاومة بخير وستواصل الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير المقبلة

هنية: المقاومة بخير وستواصل الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير المقبلة

الحزب الشيوعي اليوناني يؤكد أهمية التضامن الدولي مع كفاح الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي اليوناني يؤكد أهمية التضامن الدولي مع كفاح الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

بحسب تقارير الأطباء.. الأسير أبو عطوان يواجه احتمالات خطيرة على حياته منها الشلل

بحسب تقارير الأطباء.. الأسير أبو عطوان يواجه احتمالات خطيرة على حياته منها الشلل

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل

الخارجية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي ومؤقت لـ &#34;ابيتار&#34; يهدف لشرعنتها

الخارجية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي ومؤقت لـ "ابيتار" يهدف لشرعنتها

ردا على جرائم الاحتلال.. فتوح يدعو لالتحام شعبي وتصعيد اشكال المقاومة

ردا على جرائم الاحتلال.. فتوح يدعو لالتحام شعبي وتصعيد اشكال المقاومة

الجامعة العربية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هدم المنازل بحي سلوان بالقدس

الجامعة العربية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هدم المنازل بحي سلوان بالقدس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر