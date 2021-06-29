الداخلية بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الداخلي بقطاع غزة، إعلاناً مهماً للمواطنين حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.وأعلنت الهيئة أنه بإمكان المواطنين إتمام تسجيلهم للسفر عبر معبر رفح إلكترونياً ودون الحاجة للحضور لمكتب التسجيل، وذلك من خلال منظومة الدخول الموحد بالموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://daleel.moi.gov.psوأشارت الهيئة في إعلانها الذي نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم إجراء جميع معاملات التسجيل، واستعجال السفر، وتأجيل السفر إلكترونياً، مع إرفاق المستندات الثبوتية اللازمة.ونوهت الهيئة، إلى أنه يتم استقبال المواطنين في صالة التسجيل بمجمع "أبو خضرة" في حال الاضطرار، وذلك خلال أيام العمل الأسبوعية (من الأحد للخميس) من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، موزعة حسب الفئات كالتالي:- الأحد: الإقامات، والتأشيرات- الإثنين: المرضى، والطلاب- الثلاثاء: الزيارات- الأربعاء: المرضى، والجوزات الأجنبية- الخميس: الجوزات المصرية، والجنسيات المصرية .وشددت الهيئة على ضرورة التزام المواطنين بالأيام المحددة لكل فئة، ولن يتم التعامل إلا وفق الجدول المذكور، لافتة إلى أن المواطن يتحمل مسؤولية صحة المستندات التي يُقدمها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.