الخارجية الأردنية: عمليات الهدم والتهجير بالقدس مرفوضة وتعد خرقاً للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان في القدس المحتلة.وقالت الوزارة: "إن عمليات الهدم والتهجير مرفوضة ومدانة وتُعد خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، وتغاير الجهود الدولية والإقليمية في تثبيت التهدئة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشددت الوزارة على ضرورة وقف خطط تهجير المقدسيين اللاشرعية واللاقانونية في سلوان وحي الشيخ جراح، والكف عن الاستفزازات والاعتداءات، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس