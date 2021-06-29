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القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا

القدس: الاحتلال يقمع وقفة في سلوان ويعتقل شابا
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة أمام منزل المقدسي نضال الرجبي صاحب منشأة تجارية هدمها الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، واعتقلت شابا.

وقال الناشط المقدسي صلاح ذياب: "إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل سلوان وانتشرت في محيط حي البستان عقب تنظيم أهالي الحي وقفة أمام منزل الرجبي في حي البستان بسلوان، رافعين علم فلسطين، ومنددين بإجراءات ومخططات الاحتلال بتهجير أهالي سلوان"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات الاحتلال أصابت 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، وآخرين بحالات اختناق ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، خلال هدمها لمنشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لهدم 17 منزلا في الحي. 

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