الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

رام الله - دنيا الوطنسجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، 1567 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ 12 أغسطس 2020، بينما تم رصد 15 وفاة بالمرض.وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1567، مقابل 1218 في بيانات الأحد و1318 الاثنين، لتصل حصيلتها الكلية إلى 486106 حالات، بينها 11724 نشطة، و1406 حرجة.وتم رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا العدد 403 حالات، لتأتي بعدها منطقة الرياض بـ328 حالة والمنطقة الشرقية بـ326.وتعتبر حصيلة اليوم أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) في السعودية منذ 12 أغسطس الماضي حينما بلغ هذا المؤشر 1569 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 15 في إحصائية الأحد و14 الاثنين، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7804 متوفين.وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 466578 شخصا، بعد تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة.