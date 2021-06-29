الصحة الإيطالية تسجل 679 إصابة و42 وفاة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 679 إصابة و42 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 679، مقابل 389 الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى 4259133 حالة، بينها 52824 نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 42 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 28 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127542 شخص.كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4078767 شخصا، بعد رصد 2493 حالة شفاء جديدة.وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.