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شؤون فلسطينية

الحزب الشيوعي اليوناني يؤكد أهمية التضامن الدولي مع كفاح الشعب الفلسطيني

الحزب الشيوعي اليوناني يؤكد أهمية التضامن الدولي مع كفاح الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الحزب الشيوعي اليوناني أهمية التضامن الدولي مع كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأدان دور السياسة الأمريكية والإسرائيلية التي وصفها بالسياسات الامبريالية المعادية لحقوق شعوب المنطقة والتي تسعى لإشعال الحروب وبؤر التوتر بالعالم خدمة لمصالحها وسياسات الهيمنة وتطوير التعاون العسكري مع اليونان بما يتعارض مع مصالح الشعب اليوناني والسلام الدولي.

وكرر الأمين العام للحزب ديمتري كوتسوباس، في كلمته أمام أعمال المؤتمر العام الـ 21 للحزب الذي عقده بالعاصمة اليونانية أثينا، مواقف حزبه المؤيدة للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتجسيد تقرير المصير وإقامة دولته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها حقوق اللاجئين والافراج عن كافة الأسرى، وطالب الحكومة اليونانية الاعتراف بدولة فلسطين وفقًا لقرار البرلمان اليوناني بالإجماع لعام 2015 على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وخاطب سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي مؤتمر الحزب وقيادته، في كلمة تم نشرها في صحافة الحزب وأوراق أعمال المؤتمر.

وكان الحزب الشيوعي اليوناني قد أنهى اليوم أعمال مؤتمره العام بالعاصمة اليونانية أثينا، بحضور كافة المندوبين من كافة مناطق اليونان وفروع الحزب بالخارج وبحضور لافت لضيوف من أحزاب يونانية ومن سفراء دول فلسطين، وروسيا، وكوبا، وفيتنام، وفنزويلا، والصين، إضافة إلى عدد من وفود أحزاب من دول أخرى.

وقد افتتح المؤتمر أعماله بفقرات موسيقية عكست تاريخ المقاومة باليونان في مراحل الاحتلال النازي والديكتاتورية العسكرية قدمها عدد من الموسيقين اليونانيين.

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