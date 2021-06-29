عربي

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده "اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية، على إذاعة (نغم إف إم)، إن "الخارجية المصرية، قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة لتلك الأزمة، ومصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة".

وأوضح: أن "مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، والدولة المصرية ليست في خصومة مع أثيوبيا، ولكن تعمل على حفظ حقوقها، ومصر تدعم التنمية وأول من وقفت مع دعم دول حوض النيل. تشارك في إنشاء سدود بالسودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفي تنزانيا لديها العديد من المشاريع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها، مصر تدعم التنمية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة مؤخرا، تبنى قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وذكر أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني عقب الاجتماع الوزاري العربي "أن القرار الوزاري العربي إزاء أزمة سد النهضة يدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي".

يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

أخبار ذات صلة

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

‫لقاح &#34;سبوتنيك&#34; يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

أكاديميون وحقوقيون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلبة الجامعيين

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

مسؤولون إسرائيليون: حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة سنستمر بمنع دخول مواد إعادة الإعمار

مسؤولون إسرائيليون: حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة سنستمر بمنع دخول مواد إعادة الإعمار

&#34;الجهاد&#34;: عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك

"الجهاد": عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك

بواسطة الأمم المتحدة.. محاولات لصياغة اتفاق لتحويل الأموال القطرية للقطاع خلال أيام

بواسطة الأمم المتحدة.. محاولات لصياغة اتفاق لتحويل الأموال القطرية للقطاع خلال أيام

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لعدة مشارع تنموية في سلفيت

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لعدة مشارع تنموية في سلفيت

رأفت: المخططات الإسرائيلية العنصرية في سلوان تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتهويد القدس

رأفت: المخططات الإسرائيلية العنصرية في سلوان تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتهويد القدس

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر