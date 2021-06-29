شؤون فلسطينية

بالأسماء: الأشغال بغزة تنشر رابط فحص الاستفادة من تعويض الأضرار الجزئية

بالأسماء: الأشغال بغزة تنشر رابط فحص الاستفادة من تعويض الأضرار الجزئية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، رابط فحص الاستفادة من تعويض الأضرار الجزئية الناجمة عن عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن الرابط المرفق خاص بالاستعلام عن تسجيل الاضرار الجزئية والأسماء التي سيتم زيارتها وفق تسجيل سابق.

وبينت أن فحص الأسماء عبر الرابط يكون بالضغط عليه والانتقال إلى خدمة الدخول الموحد من خلال حساب المواطن الشخصي.

وكانت الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ضمن تدخلات برنامج إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي بقيمة مليون دولار.

وأوضح وكيل الوزارة م. ناجي سرحان أن أعمال مذكرة التفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على عدة مراحل، حيث سيتم البدء بمرحلة إصلاح الأضرار الجزئية، ثم إصلاح برج الأندلس، ثم تنفيذ باقي مراحل المشروع حسب الاتفاق.

لفحص الاسماء من هنا

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