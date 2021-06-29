دولي

ماذا علقت الإدارة الأمريكية على افتتاح سفارة لإسرائيل بالإمارات؟

ماذا علقت الإدارة الأمريكية على افتتاح سفارة لإسرائيل بالإمارات؟
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بافتتاح سفارة لإسرائيل في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وقال بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات على "خلق مستقبل أكثر سلامًا لشعوب المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ترحب بالافتتاح التاريخي للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وزيارة وزير الخارجية يائير لابيد لحضور الحفل الذي يستضيفه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول إن "الولايات المتحدة العمل ستواصل مع إسرائيل والإمارات بينما نعزز جميع جوانب شراكاتنا، ونعمل على خلق مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

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