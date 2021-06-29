طالع الاسماء: الداخلية بغزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود والتابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.وأشارت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (150) من الكشف رقم (2021/23)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ودعت المسافرين ضمن هذه الفئة للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.