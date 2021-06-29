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شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي، وعرضت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأكدت القوات المسلحة المصرية خلال الفيديو، تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهد معرض ايدكس 2018، معرض الصناعات الدفاعية والعسكريةـ عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأياد مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته من كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلكا فقط.


 


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