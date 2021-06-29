شؤون فلسطينية

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (اونروا) الافتراضية بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس .

ولفت د. أبو هولي ان الولايات المتحدة الامريكية ستشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية بعد انقطاع دام لثلاث سنوات في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .

وقال ان اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في ظل تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية ستعصف بها في شهر اب بفجوة مالية تقدر بـ 30 مليون دولار لافتاً الى ان ميزانية (اونروا) البرامجية تواجه عجزاً فعليا يقدر بـ 150 مليون دولار .

وأضاف ان اللجنة الاستشارية ستبحث الأزمة المالية، ونماذج التمويل المبتكرة لتحقيق تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ للأونروا والفرص المتاحة لتعزيز حشد التمويل بطرق غير تقليدية، وبناء الشركات ، واستكشاف حلول التمويل المبتكرة ومن ضمنها جمع التبرعات الرقمية .

وأوضح أن الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين ستبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل أونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها وضرورة الاستجابة الإنسانية العاجلة للنداء الطارئ بقيمة 163.9 مليون دولار الناتجة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ،وكذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتزامنة مع العجز المالي في ميزانيتها، واثرها اللحظي والمستمر على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة، وفرص (اونروا) لتعزيز الاستجابة الطارئة في وقت الازمات.

وأكد بان المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد للأونروا على المستوى الوزراء سيكون حاضراً بقوة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وسيأخذ حيزاً من النقاشات بين الأعضاء  للوصول الى افضل الآليات والأساليب لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق مبتغاه في حشد الموارد المالية الدائمة للأونروا لافتاً الى ان المؤتمر تم تحديد موعده في منتصف تشرين أول /اكتوبر  القادم

وأضاف ان أعضاء اللجنة استشارية سيبحثون مسودة مخطط استراتيجية عمل (اونروا) للأعوام 2022- 2025 ،والتي ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين والذي سيتضمن رؤية (اونروا) الاستراتيجية لتقديم الخدمات ومعالجة الفقر وتلبية احتياجات اللاجئين الناشئة وترجمتها  الى تمويل مستدام .

وأضاف أنه سيتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها  (اونروا) في عمل برامجها إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية .

وأفاد أن الوفد الفلسطيني سيؤكد ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا.  

يشار الى ان وفد دولة فلسطين الذي يترأسه د. ابو هولي سيضم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون  ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة ومسؤول ملف (اونروا) رامي المدهون ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن احمد اسماعيل  .

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