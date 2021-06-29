شؤون فلسطينية

الخارجية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي ومؤقت لـ "ابيتار" يهدف لشرعنتها

الخارجية: اتفاق حكومة الاحتلال بإخلاء جزئي ومؤقت لـ "ابيتار" يهدف لشرعنتها
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تناقله الاعلام الإسرائيلي عن اتفاق أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة "ابيتار" الاستيطانية والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، هذا بالإضافة الى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة. 

واعتبرت الوازرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا الاتفاق محاولة لـ (تبييض) و (شرعنة) بؤرة "ابيتار" الاستعمارية، وخطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح إسرائيل الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الإسرائيلي والاغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة. 

وقالت الوزارة: "إن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد الى الاذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية او مناطق عسكرية مغلقة او بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها الى بلدات ومدن استيطانية".

وحذرت من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق "الخديعة"، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والإبقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراض فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على أراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها.

وطابت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة الى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.

أخبار ذات صلة

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل

أبوهولي: اللجنة الاستشارية تبدأ أعمالها غداً وسط تحذيرات (اونروا) من ازمة مالية بأغسطس المقبل

ردا على جرائم الاحتلال.. فتوح يدعو لالتحام شعبي وتصعيد اشكال المقاومة

ردا على جرائم الاحتلال.. فتوح يدعو لالتحام شعبي وتصعيد اشكال المقاومة

الجامعة العربية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هدم المنازل بحي سلوان بالقدس

الجامعة العربية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هدم المنازل بحي سلوان بالقدس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

مسؤولون إسرائيليون: حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة سنستمر بمنع دخول مواد إعادة الإعمار

مسؤولون إسرائيليون: حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة سنستمر بمنع دخول مواد إعادة الإعمار

&#34;الجهاد&#34;: عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك

"الجهاد": عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك

بواسطة الأمم المتحدة.. محاولات لصياغة اتفاق لتحويل الأموال القطرية للقطاع خلال أيام

بواسطة الأمم المتحدة.. محاولات لصياغة اتفاق لتحويل الأموال القطرية للقطاع خلال أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لعدة مشارع تنموية في سلفيت

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لعدة مشارع تنموية في سلفيت

رأفت: المخططات الإسرائيلية العنصرية في سلوان تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتهويد القدس

رأفت: المخططات الإسرائيلية العنصرية في سلوان تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتهويد القدس

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 &#34;منتجات نسائنا&#34;

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 "منتجات نسائنا"

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار

اشتية: خياران أمام إسرائيل

اشتية: خياران أمام إسرائيل

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

‫لقاح &#34;سبوتنيك&#34; يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات