ردا على جرائم الاحتلال.. فتوح يدعو لالتحام شعبي وتصعيد اشكال المقاومة

وحيا فتوح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ووقوفه أمام غطرسة الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطناستنكر المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم في منطقة حي البستان في سلوان شرقي القدس.وقال فتوح في تصريح وصل "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: "إن عمليات هدم المنازل وتشريد أصحابها منها، تعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري لمئات المواطنين في الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في القدس، والتي تهدف الى تهويد القدس، وطمس الهوية الفلسطينية".وحمل فتوح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي لا يملك الا الإرادة الصلبة، التي لا يمكن لدولة الاحتلال ان تكسرها، وبصموده وثباته على أرضه، ستفشل جميع مؤامرات الاحتلال، من خلال التحام شعبنا وحشد كل طاقاته لدعم أصحاب البيوت المهددة، وتعزيز صموده، وتصعيد خيار المقاومة بكل أنواعها، واشكالها.وطالب فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى تحمل مسؤولياتها بحق ما يجري، والتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال من هدم المنازل، وتشريد للمواطنين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال من خلال المحكمة الجنائية، والمحافل الدولية، مؤكدا ان الرئيس محمود عباس يتابع جرائم الاحتلال، ويواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف المجازر والجرائم الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا.