القدس: الاحتلال يهدم شقة سكنية في حي سويح بسلوان ويشرد قاطنيها

رام الله - دنيا الوطنهدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، مساء اليوم الثلاثاء، شقة سكنية في حي سويح من بلدة سلوان جنوبي الأقصى، وشردت قاطنيها.وقالت مصادر محلية: "إن طواقم البلدية برفقة قوات الاحتلال هدمت شقة سكنية تقع في الطابق الثالث من بناية سكنية في حي سويح تعود للمقدسي فضل العباسي، وتبلغ مساحتها 60 مترا مربعا، بعد أن أخلت المتواجدين فيها بالقوة، وهم 4 أفراد بينهم طفلان"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت، أن البلدية داهمت الشقة السكنية وقامت بهدمها دون سابق إنذار، رغم أن المحكمة حددت جلسة للنظر في اعتراض العائلة على اخطار هدم منزلها خلال الفترة القادمة.وكانت قوات الاحتلال أصابت 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالصدر، وآخرون بحالات اختناق ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء، خلال المواجهات التي اندلعت في حي البستان ببلدة سلوان بمدينة القدس، خلال هدمها لمنشأة تجارية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة لهدم 17 منزلا في الحي.