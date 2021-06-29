"الجهاد": عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في حي البستان وفي كل أحياء القدس، داعية أبناء شعبنا من المقدسيين إلى "التصدي بكل حزم للاعتداءات الصهيونية".وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "عين المقاومة على القدس وما يجري فيها من تصعيد يمس بقواعد الاشتباك وما يجري في القدس ينذر بتفجير الصراع واشتعال المنطقة".وشددت على أن "المقاومة تواصل استعدادها وتؤكد جهوزيتها للتصدي لأي عدوان يرتكبه الاحتلال".