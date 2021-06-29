بواسطة الأمم المتحدة.. محاولات لصياغة اتفاق لتحويل الأموال القطرية للقطاع خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن محاولات تجري لصياغة اتفاق "قطري-إسرائيلي" يقضي بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة من خلال الأمم المتحدة.ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أنه حتى هذا الوقت تعارض إسرائيل تحويل الأموال مباشرة من قطر إلى حماس واقترحت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك بشدة.وأضاف: بأن القضية من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لجميع السيناريوهات في المنطقة بما في ذلك التدهور الأمني، إذ أن خطوة إدخال الأموال لغزة عارضها سابقا، رئيس الوزراء نفتالي، بينت ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان.وتابعت: في الأيام المقبلة سيتوجه وفد أمني إلى القاهرة لبحث موضوع الأموال والتهدئة بوساطة المخابرات المصرية.