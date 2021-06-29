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فتح: انحدار أخلاقي ووطني لبعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية

فتح: انحدار أخلاقي ووطني لبعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الثلاثاء، إن "ما تقوم به الأذرع الإعلامية للدول عرابة التطبيع، والدول صاحبة المشاريع المشبوهة، من حرب إعلامية على حركة فتح وقيادتها لن يفت من عضد الحركة وسيجر هؤلاء أذيال الهزيمة كما جروه سابقا".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عضو المجلس الثوري، إياد نصر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن استغلال حدث داخلي فلسطيني كبوابة للهجوم على المشروع الوطني والقيادة الفلسطينية، خطوة دنيئة تعبر عن مدى الانحدار الأخلاقي والوطني لبعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية.  

وشددت على أن الحركة ستظل بوصلتها مشرعة في وجه الاحتلال، وتتقدم الصفوف في كل نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية ولن تلتفت لأية مهاترات.

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