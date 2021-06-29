حماس تعلق على افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "افتتاح سفارة للكيان الصهيوني في أبو ظبي، يعكس إصرار دولة الامارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع".



وأضافت: بأن "تزامن افتتاح السفارة بعملية الهدم في حي سلوان في القدس يؤكد ما نحذر منه دائما بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته".



رام الله - دنيا الوطن