غزة: المباحث العامة تُوقف مُطلقي نار خارج إطار القانون

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة بالشرطة، بغزة، الليلة الماضية، خمسة أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون خلال إحدى الحفلات بخانيونس جنوبي قطاع غزة.وقال الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي إنه بناء على معلومات وردت بإقامة حفل في مكان عام بمنطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، تخلله إطلاق نار في الهواء، تم التحري عن مطلقي النار، حيث تم توقيف خمسة أشخاص شاركوا في إطلاق النار.وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي، إنه تمت مصادرة قطعة السلاح المستخدمة في إطلاق النار، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.وأكد البطنيجي على استمرار سريان قرار منع إقامة الحفلات العامة في الشوارع خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشدداً أن الأجهزة المختصة بالشرطة تتابع تنفيذ القرار، ولن تتهاون مع المخالفين.من جهة أخرى، أهاب المتحدث باسم الشرطة بالمواطنين للالتزام بقرار حظر إطلاق النار خارج إطار القانون، مُشيراً إلى أن الشرطة تواصل تشديد متابعتها لذلك، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بإطلاق النار.