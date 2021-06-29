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شؤون فلسطينية

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 "منتجات نسائنا"

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 "منتجات نسائنا"
خاص دنيا الوطن- أمل الكحلوت
افتتح مركز شؤون المرأة اليوم الثلاثاء المعرض السنوي الخامس عشر (منتجات نسائنا) في مدينة غزة، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات النسوية، وأصحاب المشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز صمود المرأة الريادية.

وقالت دعاء ابو جياب من مركز شؤون المرأة: "يأتي شعار هذا المعرض رغم الدمار والحصار، ومازالت المرأة الريادية قادرة ومبدعة رغم كل التحديات والعقبات التي تحيط بها خصوصا بعد العدوان الأخير على غزة مما يثبت ان المرأة الفلسطينية صامدة".
وتابعت ابو جياب: "أن المعرض يشمل ما يقارب 65 زاوية ما بين المشاريع الفردية للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة، ومؤسسات المجتمع المدني والنسوي، مشيرةً ان المعرض يضم العديد من الزوايا المتنوعة منها المطرزات، والمشغولات اليدية، والخشبيات والأكلات الشعبية الفلسطينية".

وأضافت ان الهدف الأساسي من هذا المعرض هو تسويق منتجات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة، والتعاقد مع مؤسسات المجتمع المدني، والبحث عن مصادر دخل اضافية لهؤلاء النساء ولعائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت حنان ابو حمدة صاحبة مشروع الأماني للمطرزات أنها تشارك كل عام في المعرض  ليساعدها على التسويق لمنتجاتها، متمنيةً أن تشارك بالمعارض التي تعقد خارج فلسطين.

وبدورها، قالت اماني عيسى صاحبة مشروع (ودن اند جرين)، خريجة الطب المخبري أنها ابتكرت هي وزوجها مشروع الصبار، الذي اقتصر في البداية على الصبار، ثم طورت المشروع وأضافت عليه المشغولات الخشبية.

وبينت "شاركت في معارض شؤون المرأة واستفدنا وكبرنا مشروعنا وصار عنا نسبة بيع ونطمح  بالمستقبل بأن يكون لدينا مشتل ومنجرة".

ومن جهتها قالت الدكتورة الصيدلانية ريهام الميناوي صاحبة زاوية لايتر كاندل، التي تتعلق بمنتجات الشعر والبشرة: "كل سنة أشارك في معرض شؤون المرأة ولدي زبائني ودخلي كويس وهذا اول معرض اشارك فيه بعد كورونا والاوضاع السياسية الصعبة".

وقالت دعاء الريس صاحبة مشروع بلحة وزيتونة للتصنيع الغذائي، وهو عبارة عن تصنيع غذائي لكل المنتجات الغذائية الطبيعية زعتر، مخلل، مربي، مجففات ..الخ

وأردفت :"شاركنا مع مركز شؤون المرأة للمرة الرابعة؛ لأنه يدعم صمود المرأة ويعزز النساء في المجتمع وأن مشروعنا مستمر للسنة الرابعة على التوالي وعنا محل ووحدة انتاج وطموحنا اكبر بكتير".


 

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