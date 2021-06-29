فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر
وصف وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يائير لابيد، تدشين سفارة إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة، بأنها "لحظة تاريخية".
وقال وفق ما نقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في حفل التدشين: إنها "لحظة تاريخية، التاريخ يصنعه البشر، ومن هم على استعداد لتغييره للأفضل، ومن يفضلون المستقبل على الماضي".
وأضاف لابيد: أود أن أشكر رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت، الذي يبعث إليكم بتحياته، والسابق بنيامين نتنياهو الذي كان مهندس اتفاقات التطبيع والرجل الذي عمل بلا كلل عليها، والرئيس الأمريكي السابق ترامب والحالي بايدن على دعمهما.
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