شؤون فلسطينية

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي وشرح له الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي، وأهمية الشروع في اعادة الاعمار وضرورة رفع
الحصار.

وأكد ماجوشي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، والاستمرار في تنفيذ جملة من المشاريع التنموية في فلسطين، مشدداً على أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية.

من جهته، قدم الخضري شرحاً وافياً للسفير الياباني عن الأوضاع الحياتية في غزة في ظل استمرار الحصار وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام اسرائيل برفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية والمخصصة للأفراد.

وشدد الخضري ضرورة العمل لإعادة الإعمار دون قيود إسرائيلية.

واستعرض الخضري آثار ١٤ عاماً من الحصار الإسرائيلي تخللها ٤ حروب دمرت كثير من مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وقال "بلغت معدلات البطالة ما يقارب ٦٠٪ بفعل الحصار وما تخللها من محاولات الاحتلال الضغط واستهداف كل مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وأشار الخضري إلى أن ما يقوم به الاحتلال من حصار لغزه واستهداف القدس والضفة الغربية واستمرار الاستيطان والتهويد هو من أجل منع إمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وجدد الخضري التأكيد أن أي عملية سلام او استقرار في المنطقة طريقها انهاء الاحتلال والاستيطان والحصار وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الخضري" لن يكون هناك إمكانية نمو اقتصادي في ظل إغلاق المعابر والتحكم بها وإخضاعها للرؤية الاسرائيلية"، مؤكداً ضرورة إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات أمنيه أو سياسية.

وشكر الخضري اليابان على استمرارها في دعم قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

أخبار ذات صلة

غزة: المباحث العامة تُوقف مُطلقي نار خارج إطار القانون

غزة: المباحث العامة تُوقف مُطلقي نار خارج إطار القانون

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 &#34;منتجات نسائنا&#34;

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي 15 "منتجات نسائنا"

اشتية: خياران أمام إسرائيل

اشتية: خياران أمام إسرائيل

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

مدير صحة أريحا: الحجر 14 يومًا للقادمين من دول الخليج بسبب الطفرة الهندية

مدير صحة أريحا: الحجر 14 يومًا للقادمين من دول الخليج بسبب الطفرة الهندية

الأسير &#34;قصي حمدية&#34; من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

الأسير "قصي حمدية" من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

هنية ونصر الله يؤكدان على عمق العلاقة بين حماس وحزب الله

هنية ونصر الله يؤكدان على عمق العلاقة بين حماس وحزب الله

الزراعة بغزة تحذر مربي الدواجن من ارتفاع درجات الحرارة

الزراعة بغزة تحذر مربي الدواجن من ارتفاع درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار

الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج

الأسير &#34;قصي حمدية&#34; من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

الأسير "قصي حمدية" من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

مطر: اتفاق حماس وإسرائيل يهدف للسيطرة على منظمة التحرير وتدمير المشروع الوطني

مطر: اتفاق حماس وإسرائيل يهدف للسيطرة على منظمة التحرير وتدمير المشروع الوطني

رئيس سلطة جودة البيئة يطلع على الأوضاع البيئية في منطقة جنوب الخليل

رئيس سلطة جودة البيئة يطلع على الأوضاع البيئية في منطقة جنوب الخليل

شاهد: البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

شاهد: البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الوحدة الوطنية صمام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الوحدة الوطنية صمام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

‫لقاح &#34;سبوتنيك&#34; يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات