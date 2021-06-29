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‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) بيانات وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حول استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس (كورونا)، والتي تظهر مستويات مرتفعة لمؤشرات فعاليته وسلامته خلال عملية تطعيم السكان.   

وشكلت فعالية اللقاح 97.8% بالاستناد إلى تحليل بيانات أكثر من 81000 شخص تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح "سبوتنيك V".

وفي الوقت نفسه، أظهر اللقاح الروسي أيضاً فعالية كاملة (100%) ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس (كورونا). وتم إجراء تحليل البيانات لغاية الثامن من حزيران/ يونيو الجاري.

كما تؤكد البيانات الرسمية للتطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن اللقاح "سبوتنيك V" يتمتع بمستويات عالية لمؤشرات السلامة، بما في ذلك: أنه لم تسجل أي حالات ضائرة خطيرة بعد التطعيم، ولم تسجل أي حالات لدخول المستشفى بعد التطعيم، ولم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالتطعيم، ولا توجد حالات خثار وريدي دماغي (CVT)  بعد التطعيم، ولم تسجل حالات التهاب عضل القلب.

تم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي في إطار إجراء معجل.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف: "أظهر اللقاح "سبوتنيك V" توافقه مع المعايير العالية في مجال الرعاية الصحية وأثبت سلامته الكاملة وفعاليته المرتفعة خلال تطعيم السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

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‫لقاح &#34;سبوتنيك&#34; يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

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