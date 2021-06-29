المواطن حجيلة يشكر الرئيس عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته لسفر ابنه للعلاج





وطالب حجيلة، وزيرة الصحة د. مي الكيلة بضرورة سفر ابنه لمستشفى خارج الأراضي الفلسطينية، ليتمكن من استكمال رحلته العلاجية حيث سيتم زراعة قلب له، وهناك مخاوف كبيرة من حصول أي مضاعفات عليه.





وشدد حجيلة على ضرورة الاستجابة للمناشدة والمطالبة لسفر ابنه، حيث أنه يرقد حاليا بمستشفى الهلال الأحمر في الخليل

خاص دنيا الوطنأعرب المواطن الفلسطيني، عادل حكمت حجيلة، من غزة، عن شكره للرئيس محمود عباس على سرعة الاستجابة لمطلبه ومناشدته بسفر ابنه "تامر" للعلاج بالخارج، حيث يحتاج تامر إلى عملية زراعة قلب عاجلة جداً.