هنية ونصر الله يؤكدان على عمق العلاقة بين حماس وحزب الله

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الذي يزور لبنان.وأفادت قناة (الميادين) بأن "نصر الله وهنية أكدا عمق العلاقة بين حزب الله وحماس، ‏وموقعها الأساسي في محور المقاومة والمعركة الحاسمة".وذكرت أن الرجلين "استعرضا معركة سيف القدس مما يمكن ‏المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة من البناء عليها".ووصل هنية ووفد قيادي من حماس إلى لبنان يوم الأحد الماضي، والتقى رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال حسان دياب، وقيادة الجماعة الإسلامية.