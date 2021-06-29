الزراعة بغزة تحذر مربي الدواجن من ارتفاع درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنحذّرت وزارة الزراعة بغزة اليوم الثلاثاء، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية جراء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة والتي تصل ذروتها يوم الجمعة إلى 35 درجة مئوية، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة في المزارع سيّما مزارع الدجاج.ودعت وزارة الزراعة في بيان وصل "دنيا الوطن" المزارعين إلى ضرورة التواصل على هواتف ومواقع الوزارة والمرشدين في حال التعرض لأي مشاكل أو للتزود بالمعلومات الإرشادية اللازمة للتقليل من آثار الحرارة على مزارعهم.وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاع في درجات الحرارة ، التي قد تصل إلى ذروتها يوم الجمعة القادمة وترتفع في عدد من المناطق لـ40 درجة مئوية.