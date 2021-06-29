قيادي بفتح: اتفاق حماس وإسرائيل يُعيد الأمور لما كانت عليه قبل العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: إن المعادلة الاساسية لرفع المعاناة عن شعبنا وعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة هي رفع الحصار الظالم وإنهاء الانقسام وعودة وحدة الوطن الإدارية والسياسية والأمنية، وليس توقيع إتفاق مع اسرائيل في طار تكريس الانقسام.واضاف الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، ان اتفاق حماس واسرائيل على عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل العدوان الاسرائيلي على غزة يأتي في اطار تكريس الانقسام والإنفصال ومواصلة الحصار.وأكد أن حماس تهدف الى تعزيز الحصار ومواصلته كونها مستفيدة منه مالياً وتترجم معادلة ان عدتم عدنا بمعنى توجيه حماس رسالة لإسرائيل بضرورة السماح بادخال المال والوقود الى غزة وبالتالي تلتزم حماس بالهدوء.وطالب الفتياني الكل الوطني لتوحيد صفه لمواجهة الاحتلال الي يستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته مشيرا الى ان هناك منيريد الاستحواذ على كل شيء وينفذ مشاريع خاصة ويحاول فرضها على شعبنا مشددا على اهمية الشراكة الوطنية.