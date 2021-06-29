رئيس سلطة جودة البيئة يطلع على الأوضاع البيئية في منطقة جنوب الخليل











رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور، خلال اجتماع اليوم في مقر بلدية الظاهرية، مع أعضاء البلدية وغرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل وبلدية دورا ومجلس الخدمات لخدمات ريف دورا بحضور وفد من إقليم جنوب الخليل للاطلاع على الواقع البيئي في المنطقة.وأستمع المطور إلى القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وخاصة موضوع محطات ترحيل النفايات وإصدار الموافقات البيئية لها وكذلك مكبات النفايات العشوائية والاحتياجات البيئية للمنطقة.‏وناقش ملف المحميات الطبيعية في المنطقة وإعادة تقييمها للبلديات التي ترغب بتوسيع مخططاتها الهيكلية والقريبة من المحميات، مستمعا إلى العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين الناظمة لهذا القطاع والملفات العالقة لعدد من المنشآت.ونفذ المطور بعد الاجتماع، جولة ميدانية شملت المنطقة المقترحة لإقامة محطة ترحيل للنفايات، وخلال اللقاء تم الحديث عن مجرى سيل المياه العادمة المار في مدينة الظاهرية وقرى دورا والذي يحرم عدد كبير من المواطنين والمزارعين الاستفادة من أراضيهم في هذه المنطقة، وعمل عبارات من أجل تسهيل حركة مرور أصحاب الأراضي في منطقة واد النار وكذلك طريق واد الخليل المغلق منذ عام ٢٠٠٠ والذي أصبح مكبا عشوائيا للنفايات.وزار المطور مصنع شركة نوركو للطاقة المتجددة وشركة الجبريني للطاقة المنتجة من الغاز الحيوي ومصنع المستقبل للأنابيب المعدنية.ووعد بحل مشكلة الملفات العالقة للمصانع وكذلك الإسراع بإصدار الموافقة لمحطة ترحيل النفايات والتعاون مع كافة الجهات الشريكة لحل كافة المشاكل والاحتياجات التي عرضت من قبل المؤسسات.‏وأكد المطور على أنه سيتابع كافة القضايا والمواضيع الهامة التي تم طرحها من قبل مؤسسات الجنوب، وخاصة ملف شارع واد الخليل والذي بحاجة إلى تواصل مع كافة الوزارات ذات العلاقة من أجل العمل على إزالة النفايات والمخلفات بكافة أنواعها وإعادة الحياة إلى هذا الشارع.