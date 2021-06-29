شاهد: البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس











رام الله - دنيا الوطنشرعت مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوربي بالفخاري شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث يشمل هذا المشروع تركيب شبكات صرف صحي بطول 3.5 كيلو متر و300 وصلة منزلية، ويأتي ذلك بالتعاون مع سلطة المياه وبلدية الفخاري وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية من خلال البنك الإسلامي للتنمية وتنفيذ شركة أبناء شنن للمقاولات.ويهدف هذا المشروع الى انهاء المعاناة الكبيرة لسكان الحي الأوربي نتيجة لعدم وجود شبكة لمياه الصرف الصحي واعتمادهم على الحفر الامتصاصية، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على بيئة وسكان تلك المنطقة بسبب طفح تلك الحفر بشكل مستمر، مما يؤدي الى تكون المكاره الصحية التي تضر بالبيئة والسكان بالإضافة الى الانهيارات المستمرة لتلك الحفر حيث تم انشاء الحي الأوربي بالفخاري شرق محافظة خانيونس عام 2005 ولم يكن في ذلك الوقت منظومة للصرف الصحي بالمحافظة.ومن الجدير بالذكر أنه وفي ظل انشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق خانيونس وتأهيل كافة محطات الضخ بالمحافظة سيكون بالإمكان توصيل كافة مناطق خانيونس خاصة الشرقية منها بشبكة مياه الصرف الصحي.