الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين بنابلس والخليل ورام الله، وسلمت بلاغات لمقابلة مخابرات الاحتلال.ففي نابلس، داهمت قوة للاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الشاب عمر شلهوب، بعد اقتحام منزل ذويه في شارع عصيرة الشمالية.وسلمت قوات الاحتلال الشاب صهيب الخراز استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال، بعد دهم منزل ذويه.وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بدلة عزون شرقي قلقيلية، ودهمت عدة منازل وسلمت بلاغات لمقابلة مخابرات الاحتلال.وفي رام الله، أطلقت قوة من المستعربين النار في الهواء واعتقلت الشاب حمزة الخطيب من أمام منزله في قرية بلعين غرب رام الله.واعتقلت قوات الاحتلال أحمد العبد حمادة، وجهاد أحمد عبده، بعد دهم وتفتيش منازلهم في رام الله.وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل، واعتقلت خلالها المواطنين زكريا القيق، وفضل القيق، وإسلام الجندي، وعمر خالد البدوي.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر سليم يوسف الرجوب بعد اقتحام منزله وتفتيشه في دورا جنوب المدينة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.