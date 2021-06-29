رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)





جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ولجنة فلسطين في البرلمان الأردني أمس الاثنين في اسطنبول، حول سبل حماية مدينة القدس من خطر التهويد المحدق بها، وسؤال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي عن دور لجنة فلسطين في حماية (أونروا) والدفاع عنها والتصدي لمحاولات إنهاء خدماتها.





وأضاف: "دعونا مسؤولة (أونروا) في عمان للتباحث وكذلك دعونا وزير الخارجية والتقينا سفيرة النرويج في مجلس النواب ونتابع التطورات يوميا لتقييم الوضع وما الذي يمكن ان نفعله في اللجنة لدعم الوكالة".



وتابع الظهراوي: "عقدنا 11 اجتماعاً في اللجنة لبحث كيفية دعم (أونروا)، ونعمل على تكثيف زيارتنا لسفراء الدول المانحة، وهناك العديد من الدول دفعت التزاماتها لـ (أونروا) ولا يخلو لنا لقاء في اللجنة الا ويكون موضوع الوكالة على جدول الأعمال".





وأضاف: "قبل 3 أسابيع كان لنا لقاء مع الملك وبحثنا هذا الموضوع، وكذلك مدير الشؤون الفلسطينية في الأردن رفيق خرفان يعقد لقاءات معنا حول هذا الموضوع، ونتابع تطورات عمل الوكالة بشكل حثيث ودائم".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، د. محمد الظهراوي، إننا "معنيون في الأردن بشكل كبير في تمويل (أونروا) لما له من انعكاسات على السياسة الداخلية والخارجية للأردن".