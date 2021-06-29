أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:أولًا: أسعار الخضروات:كيلو البندورة = 1 شيكل6 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل4 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل6-8 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكلكيلو باذنجان = 2 شيكلأوقية ورق عنب = 3 شيكلكيلو بصل بلدي = 1.5 شيكلكيلو بصل أحمر = 2 شيكلكيلو فلفل أخضر = 4 شيكلكيلو فلفل رومي = 2 شيكلكيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكلقلقاس = 6 شيكلأوقية ثومة = 2 شيكلكيلو ملوخية = 2 شيكلكيلو كوسا = 3.5 شيكلكيلو قرع أصفر = 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر = 3 شيكل2.5 كيلو ليمون = 10 شيكلكيلو جزر = 2 شيكلثانيًا: أسعار الفواكه:كيلو موز = 4 شيكل3 كيلو تفاح = 10 شيكلكيلو تفاح أمريكي = 7 شيكلكيلو أفوكادو = 6 شيكلكيلو كيوي = 7 شيكل8 كيلو شمام = 10 شيكلكيلو عنب أسود = 8 شيكلكيلو رمان = 6 شيكل10 كيلو بطيخ = 10 شيكلكيلو خوخ = 6 شيكلكيلو مشمش = 6 شيكلكيلو سنطروزة = 6 شيكلثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:كرتونة بيض = 12 شيكلكيلو دجاج = 12 شيكلكيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكلكيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل.