حماس: المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال بالقدس وخيارتها كلها قابلة للدراسة والتنفيذ

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما يقوم به الاحتلال من تعدٍ سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنيّة هدم البيوت وتهجير أهله هو "تجاوز جديد للخطوط الحمراء، وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المقاومة تؤكد أنها منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، ولن نسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويدا رويدا من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها، وخيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ".ودعت حماس أبناء شعبنا جميعا إلى مواصلة مقارعة الاحتلال وتدفيعه ثمن العدوان، فمزيدا من تصعيد المواجهة، ومزيدا من التواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى.وتابع: "من هنا على الوسطاء أن يتحركوا للجم المحتل من أن يواصل تغوله واعتداءاته على القدس وعلى أهلنا في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك".