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وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، إن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة حرب، مؤكدا على ضرورة احترام سيادتها.

ووفق (السومرية نيوز) فقد أشار بيان لوزارة الخارجية العراقية، إلى أن الوزير شدد خلال اجتماعه مع نظيره الكنديّ مارك جارنو، على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة في روما، على تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة.

كما أكد الوزير العراقي أن حكومة بلاده ماضية في مُواجهة ما تبقّى من جيوب الإرهاب، وتكثيف الجهود لمحاربة فكره المتطرف، وتحقيق الشراكة بين العراق وكندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم الدولة.

من جانبه جدد مارك جارنو وزير خارجيَّة كندا دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، واستمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.

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