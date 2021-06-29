تقرير أممي حول الأطفال بزمن النزاعات المسلحة: إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين

ويقول البياري: إن تقرير الأمين العام حول الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، وبمناسبة مرور (25 عاماً) لإنشاء البند الخاص بالأطفال في زمن النزاعات المسلحة بما في ذلك ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في وقت النزاعات المسلحة، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على أن الأمم المتحدة تحقق في قتل 12 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس.



وقال البياري: نلاحظ بعد مرور 31 عاماً على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بأن الصغار في فلسطين "محرمون من التمتع بالحقوق الواردة بالاتفاقية وهناك عجز فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاقية على كل أطفال العالم".



وأضاف: اتفاقية حقوق الطفل، هي أول اتفاقية تنال إجماع العالم من حيث عدد الدول الموقعة عليها، وهي كل دول العالم، و فشل المجتمع الدولي في تطبيق الاتفاقية، وعلى الاحتلال يساعد في استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وانعدام وجود نظام دولي لمساءلة مجرمي الحرب منتهكي حقوق الأطفال، ومنهم الضحايا من أطفال فلسطين".





وشدد البياري على أن حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي تكاد تكون منتهكة بشكل يومي، حيث تطال تلك الانتهاكات حقوق الإنسان الأصلية كالحق بالحياة والتعليم والصحة والبيئة الآمنة".



ويتعرض حوالي 700 طفل فلسطيني سنويا للاعتقال، والمحاكمة أمام محاكم عسكرية "بعيدة كل البعد عن معايير المحاكمة العادلة، حيث يتعرض الأطفال إلى التعذيب وإساءة المعاملة".



وقال البياري: إن عشرات الأطفال يفقدون حياتهم سنويا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.



وتابع: "لكن نرى بقلق واستهجان تناول التقرير حالتين فقط بغزة، في حين أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الأطفال الأبرياء و العزل، كما نلاحظ 326 طفلا فلسطينا تعرض لجريمة التشوية على أيدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".وطالب البياري المجتمع لدولي الانتقال من مرحلة التحقيق إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، في ظل استمرار الاحتلال بوصول المساعدات الإنسانية المتعلقة بالأطفال، وهذا ما أكده تقرير الأمين العام بمنع الاحتلال 661 حالة كانت بحاجة للمساعدة الإنسانية من الأطفال الفلسطينيين.ودعا الاحتلال بعدم استهداف أي من المساكن المدنية والمستشفيات والمدراس التي هي محمية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وعدم استخدامه الذخيرة الحية تجاه الأطفال لأنها جرائم حرب تُسأل عليها إسرائيل.