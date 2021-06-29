رئيس التشيك يهاجم "المتحولين جنسيًا": مقرفون

رام الله - دنيا الوطنشنّ الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، هجوما عنيفا على المتحولين جنسيا، واصفا إياهم بـ"المقرفين، والمثيرين للاشمئزاز".ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال زيمان خلال مقابلة مع قناة "سي أن أن برايم"، إن من يقوم بعملية تحويل للجنس، فإنه يرتكب جريمة، بسبب الإيذاء الذي يلحقه بنفسه.وكان زيمان يدافع عن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي أقر قانونا يمنع المثليين والمتحولين جنسيا ممن هم أقل من 18 عاما، من الظهور في المواد التعليمية، أو البرامج التلفزيونية.وتابع زيمان: "كل عملية هي مخاطرة. وهؤلاء الأشخاص المتحولون جنسيًا مثيرون للاشمئزاز حقًا بالنسبة لي".وتابع دفاعه عن أوربان، قائلا: "لا أرى أي سبب للاختلاف معه، لأنني منزعج تمامًا من أنصار حق الاقتران، وحركة #MeToo ، وبراغ برايد" في إشارة إلى الحركات الداعمة للمثلية.