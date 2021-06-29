عاجل

  • الحكم على رئيس جنوب إفريقيا السابق جايكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء

مباشر | وقفة دعم واسناد للرئيس عباس في طولكرم

دولي

"قبة حرارية" غير مسبوقة تضرب غرب كندا والولايات المتحدة

"قبة حرارية" غير مسبوقة تضرب غرب كندا والولايات المتحدة
قبة حرارية غير مسبوقة تضرب غرب كندا والولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
سُجلت في غرب كندا والولايات المتحدة مستويات قياسية من الحر الناجم عن "قبة حرارية" نادرة القوة أدت إلى إغلاق مدارس ومراكز تلقيح وارجاء تصفيات مؤهلة لأولمبياد طوكيو فيما لجأ مواطنون إلى مراكز مكيفة وفرتها السلطات.

وفي بورتلاند (أوريغن) وسياتل (ولاية واشنطن) في شمال غرب الولايات المتحدة المعروفتين بمناخهما البارد والرطب، بلغت الحرارة أعلى مستوى لها منذ بدء التدوين في السجلات العام 1940.

وبلغت الحرارة 46.1 درجة مئوية في مطار بورتلاند بعد ظهر أمس الاثنين اثر مستوى قياسي أول بلغ 44,4 درجة الأحد و41,6 درجة في مطار سياتل على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.

وكان الوضع في غرب كندا أسوأ، ففي بلدة ليتون الواقعة شمال غرب فانكوفر بلغت الحرارة مستوى قياسيا مع تسجيل 47,9 درجة مئوية الاثنين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان في الخامس من تموز/يوليو 1937.

وقد نفدت مكيفات الهواء والمراوح من متاجر المنطقة في حين أقيمت مراكز في المدن للاتقاء من الحر والحصول على مشروبات في حين ألغيت حملات تلقيح ضد فيروس كورونا وأقفلت مدارس.

وأصدرت هيئة البيئة الكندية في مقاطعتي بريتيش كولومبيا والبيرتا وفي بعض مناطق ساسكاتشوان ويوكون ومناطق شمال غرب البلاد تنبيهات جراء الحر.

وأوضحت أن "موجة طويلة من الحر الخطر وغير المسبوق ستتواصل طوال الأسبوع".

وقال ديفيد فيليبس كبير خبراء المناخ في الهيئة "نحن ثاني أكثر بلدان العالم برودة والبلد الذي يشهد تساقط أكبر كمية من الثلوج. ونحن تاليا غير معتادين على هذا الحر الصحراوي الجاف جدا".

على الجانب الآخر من الحدود يعاني الأميركيون من درجات حرارة خانقة في ولايات شمال غرب البلاد، ونبهت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أن "مستوى الحر خطر للغاية".

واضطرت إحدى أسواق سياتل "بالارد فارمرز ماركت" إلى الاغلاق في وقت مبكر "بسبب الحر" على ما أفاد مديرها داغ فار وكالة فرانس برس. وأضاف "في غالب الأحيان نغلق بسبب الثلوج".

وأعلنت مجموعة أمازون أنها ستفتتح جزءا من مقرها في سياتل أمام المواطنين ليتقوا من الحر مع قدرة استيعابية تبلغ ألف شخص. ولا تتوافر مكفيات هواء في الكثير من المساكن لأن الطقس معتدل عادة في هذه المدينة.

ويبلغ معدل الحرارة في حزيران/يونيو في سياتل 19 درجة مئوية عادة. وقال أحد سكان سياتل "يكون الطقس جميلا إذا بلغت الحرارة 21 درجة فيخرج الجميع مرتدين قمصانا قطنية أما الان فالأمر غريب جدا" موضحا "أشعر وكأني في الصحراء".

وفي بورتلاند أيضا لجأ الكثير من السكان إلى أماكن مكيفة أمنتها السلطات المحلية، وفي مدينة يوجين القريبة ارجئت تصفيات ألعاب القوى المؤهلة لأولمبياد طوكيو الأحد بسبب الحر.

وتسبب الحر الشديد والجفاف القوي في الغرب الأميركي باندلاع حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أتى حريق "لافا فاير "عند حدود أوريغن وكاليفورنيا على حوالى 600 هكتار حتى الاثنين ما اضطر السلطات إلى إجلاء بعض السكان وإغلاق طريق يربط بين المناطق.

وتعود موجة القيظ هذه إلى ظاهرة معروفة باسم "قبة حرارية" مع مرتفع جوي يؤدي إلى احتباس الهواء الحار في المنطقة.

وقال ديفيد فيليبس: إن هذا الوضع يثير "قلقا جادا" على الصحة خصوصا انه متواصل منذ أيام عدة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في صحيفة (واشنطن بوست) إن قوة "القبة الحرارية هذه نادرة الحدوث إحصائيا ولا يمكن توقعها إلا مرة كل عدة آلاف سنة" مضيفين "إلا أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل هذه الظواهر الاستثنائية أكثر ترجيحا".

وقال نيك بوند عالم المناخ في جامعة واشنطن إن التغير المناخي يشكل "عاملا" في هذا الوضع إلا انه "ثانوي".

وأوضح "العامل الرئيسي هو ظاهرة القبة الحرارية هذه غير الاعتيادية. لكن التغير المناخي واقع وقد أدى إلى ارتفاع حرارة الأرض ما زاد من حدة هذه الظاهرة".

أخبار ذات صلة

رئيس التشيك يهاجم &#34;المتحولين جنسيًا&#34;: مقرفون

رئيس التشيك يهاجم "المتحولين جنسيًا": مقرفون

بايدن: أتطلع لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية

بايدن: أتطلع لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية

قلق أميركي من تطور الطائرات المسيرة الإيرانية

قلق أميركي من تطور الطائرات المسيرة الإيرانية

أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر لروسيا

أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر لروسيا

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للإمارات اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للإمارات اليوم

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى و151 مفقودا

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى و151 مفقودا

إلهان عمر: كل مهاجر يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية

إلهان عمر: كل مهاجر يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة يواجهها شعبنا وعلى العالم أن يتدخل

الهباش: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة يواجهها شعبنا وعلى العالم أن يتدخل

تقرير أممي حول الأطفال بزمن النزاعات المسلحة: إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين

تقرير أممي حول الأطفال بزمن النزاعات المسلحة: إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين

الإسلامية المسيحية: هدم محل &#34;الرجبي&#34; بسلوان مقدمة خطيرة لجريمة هدم جديدة بحق 17 منزلاً

الإسلامية المسيحية: هدم محل "الرجبي" بسلوان مقدمة خطيرة لجريمة هدم جديدة بحق 17 منزلاً

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن انسحاب رئيس وزراء هولندا السابق من حزبه بسبب موقفه من القضية الفلسطينية

"الديمقراطية" تثمن انسحاب رئيس وزراء هولندا السابق من حزبه بسبب موقفه من القضية الفلسطينية

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

"مستعربون" يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً بشأن خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

منوعات

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بدرية طلبة عن محمد رمضان

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تواجه حمو بيكا وتهاجمه.. ما السبب؟

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

شاهد: هالة سرحان تثير غضب الجمهور بصورة بعد دفاعها عن ياسمين صبري

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

بسبب شقيقتها حلا.. هنا شيحة تغضب في مهرجان أسوان

شاهد: صابر الرباعي &#34;تراند&#34; على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: صابر الرباعي "تراند" على السوشيال ميديا بسبب هذه المفاجأة

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

عربي

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

وزير عراقي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة حرب

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

أول زيارة لمسؤول من حكومة بينت.. يائير لابيد يصل الإمارات

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية