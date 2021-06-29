قلق أميركي من تطور الطائرات المسيرة الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنعبّر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء تطور منظومة الطائرات الانتحارية المسيرة بدون طيار، التي تمتلكها إيران.ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن مسؤولين وخبراء أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن هذه الطائرات المسيرة باتت قادرة على شن هجمات أكثر دقة.ولفت المسؤولون الذين لم تسمهم "سي أن أن"، إلى أن تطور الطائرات الإيرانية المسيرة بات يشكل خطرا حقيقيا على القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.وأوضحت الشبكة أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران، شنّت مؤخرا غارات باستخدام هذه الطائرات على أهداف أمريكية، مشيرة إلى أن أنظمة المراقبة لم تتمكن من رصدها، وهو ما دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار باستهداف مواقع للفصائل على الحدود المحاذية مع سوريا.ولفتت الشبكة إلى أن قدرات هذه الطائرات في تطور مستمر، وخلال الشهرين الماضية، استهدفت فصائل الحشد الشعبي قواعد أمريكية حساسة في العراق، باستخدام هذه الطائرات.وقالت إن ما يصعب قدرة أنظمة المراقبة على رصد هذه الطائرات، هي أنها باتت موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، وليس بواسطة تحكم بشري.ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول استخباراتي سابق، قوله: "باختصار، سي آي إيه تولي الآن قدرا كبيرا من الاهتمام لهذه القضية، لأن هذه الأشياء مزعجة".