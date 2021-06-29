غزة: حالة وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 148 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 924 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 114205 إصابة، والحالات النشطة 2255 حالة، والمتعافين 110888 حالة.فيما بلغ عدد الوفيات 1062 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 70968 شخصا.