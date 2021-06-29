"الديمقراطية" تثمن انسحاب رئيس وزراء هولندا السابق من حزبه بسبب موقفه من القضية الفلسطينية

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن إنسحاب رئيس وزراء هولندا السابق من حزبه بسبب موقفه من القضية الفلسطينيةتثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية إنسحاب رئيس الوزراء الهولندي السابق "دريس فان إخت" من حزب CDA بسبب موقف الحزب المنحاز لدولة الإحتلال الإسرائيلية، التي مازالت ترتكب الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، وتصعد إجرامها مرة تلو مرة، خصوصا بعد عدوانها الأخير والمتواصل على غزة وعلى أهالي حي الشيخ جراح وأهالي القدس المحتلة ومحاولة تهجيرهم بشكل قسري.وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن رئيس الوزراء السابق "دريس فان إخت" إلتزم مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، حيث ألف كتابا بعنوان "فلسطين في محنة الموت"، كما حصل على وسام النجمة العظمى في القدس، وترأس المنتدى الدولي للعدالة والسلام المؤيدة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوعه مع حركة المقاطعة (BDS).وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إستقالة "دريس فان إخت" بسبب تأييده للقضية الفلسطينية، ورفض ظلم الشعب الفلسطيني أكثر من خلال التصديق بالروايات الصهيونية الكاذبة هي وسام يفتخر بها جميع المناضلين والأحرار حول العالم، بحيث تتجلى فيها القضية الإنسانية الرافضة لجريمتي الفصل العنصري والإضطهاد المرتكبة من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الإعلام الفلسطيني والعربي إلى تسليط الضوء على حركة التضامن العالمية الآخذة بالنمو لناحية مناصرة القضية الفلسطينية، كما تدعو الجاليات الفلسطينية في أوروبا إلى الإنخراط أكثر في حركة مقاطعة إسرائيل، وتصعيد فعالياتها ونشاطاتها لفضح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتطهير العرقي الممارس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.