عاجل

  • وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أبوظبي في بداية زيارته للإمارات

شؤون فلسطينية

(هآرتس): السلطة الفلسطينية قدمت وثيقة تتضمن 30 مقترحًا إلى إدارة بايدن

(هآرتس): السلطة الفلسطينية قدمت وثيقة تتضمن 30 مقترحًا إلى إدارة بايدن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة تتضمن 30 مقترحًا ما بين سياسية واقتصادية، تقدم بها كبار قيادات السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن.

وأفادت صحيفة (هآرتس)، بأن السلطة تهدف إلى تحقيق المقترحات السياسية والاقتصادية خلال فترة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وأشارت إلى أن الوثيقة التي نقلت للإدارة الأميركية تتضمن 30 مقترحًا تتناول العديد من القضايا السياسية التي تتعلق بإعادة بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على العديد من القضايا، وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاهتمام بأوضاع حياة السكان.

وأوضح مصدر مطلع على التفاصيل، أن اللاعبين الثلاثة في الساحة السياسية وهم السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت – لابيد، والإدارة الأمريكية، يعتقدون أنه لا يمكن الترويج لعملية سياسة عامة مهمة في هذه المرحلة، وأن بعض المبادرات يمكن الترويج لها "تحت الرادار" دون لفت انتباه الرأي العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية.

ونوه إلى أن كل شخص لديه مصلحة في عدم لفت الأنظار، وأن كل المقترحات الواردة في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الترويج لبعض التحركات على الأقل في المجالات المدنية، التي يمكن أن تعطي انجازات لصالح الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية.

وتتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني مثل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي، وإصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن عبر خط أنابيب مباشر وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.

كما تتضمن الوثيقة سلسلة من التحركات المهمة بشأن الوضع السياسي، منها مطالبة العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في القدس الشرقية، وتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014، ومطلب آخر يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذت منهم في السنوات الأخيرة، وإنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، ونقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي، وخطوة أخرى تتعلق بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف مختلفة. 

أخبار ذات صلة

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل مأهولة في قرية الولجة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل مأهولة في قرية الولجة

حسين الشيخ: على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف تهجير المقدسيين

حسين الشيخ: على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف تهجير المقدسيين

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

"مستعربون" يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهاً بشأن خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً بشأن خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس

شاهد:جرافات وآليات عسكرية تقتحم سلوان بعد انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً

شاهد:جرافات وآليات عسكرية تقتحم سلوان بعد انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

"مستعربون" يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

الرئيس عباس يعزي بوفاة المستشار حسن العوري

الرئيس عباس يعزي بوفاة المستشار حسن العوري

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من حملة &#34;لم الشمل حقي&#34;

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من حملة "لم الشمل حقي"

الاحتلال يغلق ينابيع مياه بالأسمنت شرق الخليل

الاحتلال يغلق ينابيع مياه بالأسمنت شرق الخليل

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

منوعات

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

عربي

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة