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بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل مأهولة في قرية الولجة

بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل مأهولة في قرية الولجة
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اربعة منازل مأهولة بالهدم، لأربعة أشقاء من عائلة أبو التين، في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم؛ بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله لمراسلنا، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تقع في منطقة "صميع" في حي عين جويزة شمال غرب القرية، تعود للأشقاء حسين ومحمد وطارق وـحمد نصر ابو التين.

يشار الى أن حي عين جويزة يتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العشرات من المنازل، واخطار عدد آخر سواء بالهدم أو وقف البناء؛ لتفريغها من أصحابها.

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