حسين الشيخ: على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف تهجير المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف المجزرة بحق السكان المقدسيين وبيوتهم وممتلكاتهم.وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم والتدمير والتهجير ، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف هذه المجزره بحق السكان المقدسيين وبيوتهم وممتلكاتهم. ونحمل اسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الكبير.يشار إلى أن جرافات الاحتلال باشرت بهدم عدد من المنشآت في حي البستان بالقدس، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان بمرافقة جرافات وآليات عسكرية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً.يأتي ذلك وسط دعوات مقدسية لشد الرحال إلى حي البستان في سلوان، لإفشال مخطط الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية وطرد ساكنيها.وسُمعت تكبيرات المساجد في سلوان، تزامناً مع محاصرتها لبدء الهدم.وأكثر من 20 عائلة في حي البستان بسلوان، انقضت مدتهم القانونية للهدم الذاتي في منتصف ليلة الأحد الماضي، وتستطيع قوات الاحتلال هدم هذه المنازل في أي لحظة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحاكم.