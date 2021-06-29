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شاهد:جرافات وآليات عسكرية تقتحم سلوان بعد انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً

شاهد:جرافات وآليات عسكرية تقتحم سلوان بعد انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سلوان
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان بمرافقة جرافات وآليات عسكرية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً.

يأتي ذلك وسط دعوات مقدسية لشد الرحال إلى حي البستان في سلوان، لإفشال مخطط الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية وطرد ساكنيها.

وسُمعت تكبيرات المساجد في سلوان، تزامناً مع محاصرتها لبدء الهدم.

وأكثر من 20 عائلة في حي البستان بسلوان، انقضت مدتهم القانونية للهدم الذاتي في منتصف ليلة الأحد الماضي، وتستطيع قوات الاحتلال هدم هذه المنازل في أي لحظة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحاكم.

يتبع..


 


 



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