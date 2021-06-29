أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر لروسيا

رام الله - دنيا الوطننصحت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا، مشيرة إلى قيود شديدة تفرضها السلطات على الأميركيين، وخطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، ووقوع عمليات إرهابية.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (رويترز): إنها ستبقي على مستوى إشعارها السابق بشأن روسيا، وهو المستوى "4" الذي يشير إلى "تجنب السفر" إلى هناك.وحذرت من تعرض المواطنين العاديين وأعضاء الحكومة والجيش، الحاليين والسابقين، "للاستجواب التعسفي والتهديد والمضايقات وسوء المعاملة والابتزاز" واعتقال أميركيين "بتهم ملفقة وإدانتهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة".ودعت الوزارة أيضا المواطنين إلى تجنب السفر إلى روسيا لأداء عمل أو التطوع مع المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن روسيا تستهدف المنظمات الأجنبية والدولية وتعتبرها "غير مرغوب فيها".وتفرض روسيا قيودا خاصة على مزدوجي الجنسية الأميركية والروسية، وقد ترفض الاعتراف بالجنسية الأميركية المزدوجة.ولفتت إلى أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأميركية قد وضعت روسيا في المستوى "3" للدول التي يجب تجنب السفر إليها بسبب انتشار عدوى كورونا.وحذرت الوزارة من أن الجماعات الإرهابية المحلية والدولية تشن هجمات في روسيا "دون سابق إنذار" وتستهدف أماكن عامة قد يرتادها الأميركيون.ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات روتينية وطارئة للمواطنين في روسيا محدودة للغاية، لاسيما في المناطق البعيدة عن السفارة والقنصليات بسبب "قيود الحكومة الروسية على الموظفين الأميركيين وتعليق الخدمات القنصلية".