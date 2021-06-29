عاجل

  • وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أبوظبي في بداية زيارته للإمارات

دولي

أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر لروسيا

أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر لروسيا
رام الله - دنيا الوطن
نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا، مشيرة إلى قيود شديدة تفرضها السلطات على الأميركيين، وخطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، ووقوع عمليات إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة (رويترز): إنها ستبقي على مستوى إشعارها السابق بشأن روسيا، وهو المستوى "4" الذي يشير إلى "تجنب السفر" إلى هناك.

وحذرت من تعرض المواطنين العاديين وأعضاء الحكومة والجيش، الحاليين والسابقين، "للاستجواب التعسفي والتهديد والمضايقات وسوء المعاملة والابتزاز" واعتقال أميركيين "بتهم ملفقة وإدانتهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة".

ودعت الوزارة أيضا المواطنين إلى تجنب السفر إلى روسيا لأداء عمل أو التطوع مع المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن روسيا تستهدف المنظمات الأجنبية والدولية وتعتبرها "غير مرغوب فيها".

وتفرض روسيا قيودا خاصة على مزدوجي الجنسية الأميركية والروسية، وقد ترفض الاعتراف بالجنسية الأميركية المزدوجة.

ولفتت إلى أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأميركية قد وضعت روسيا في المستوى "3" للدول التي يجب تجنب السفر إليها بسبب انتشار عدوى كورونا.

وحذرت الوزارة من أن الجماعات الإرهابية المحلية والدولية تشن هجمات في روسيا "دون سابق إنذار" وتستهدف أماكن عامة قد يرتادها الأميركيون.

ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات روتينية وطارئة للمواطنين في روسيا محدودة للغاية، لاسيما في المناطق البعيدة عن السفارة والقنصليات بسبب "قيود الحكومة الروسية على الموظفين الأميركيين وتعليق الخدمات القنصلية".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للإمارات اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للإمارات اليوم

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى و151 مفقودا

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 10 قتلى و151 مفقودا

إلهان عمر: كل مهاجر يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية

إلهان عمر: كل مهاجر يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية تسجل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بـ(كورونا)

حالات إصابة بسلالة (لامدا) لفيروس (كورونا) في بريطانيا

حالات إصابة بسلالة (لامدا) لفيروس (كورونا) في بريطانيا

شاهد: حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن

شاهد: حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين

روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد عابر للقارات

روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد عابر للقارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

استمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الأول 2021 بقيمة 428 مليون دولار

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

"مستعربون" يختطفون شابًا من بلعين غرب رام الله

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

الرئيس عباس يعزي بوفاة المستشار حسن العوري

الرئيس عباس يعزي بوفاة المستشار حسن العوري

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من حملة &#34;لم الشمل حقي&#34;

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من حملة "لم الشمل حقي"

الاحتلال يغلق ينابيع مياه بالأسمنت شرق الخليل

الاحتلال يغلق ينابيع مياه بالأسمنت شرق الخليل

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

ناشطون اميركيون يحذرون من مشروع امريكي لمعاقبة الدول العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

منوعات

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: فراس إبراهيم يثير الجدل بوصفه لمحمد رمضان.. ماذا قال؟

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

عربي

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

استهداف قاعدة أمريكية بقذائف صاروخية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الخرطوم ترحب بإعلان واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة