وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للإمارات اليوم





وسيدشن خلال الزيارة السفارة الإسرائيلية في العاصمة أبو ظبي، والقنصلية الإسرائيلية في دبي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ومن المقرر أن يلتقي لابيد نظيره عبد الله ابن زايد، للتوقيع على اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي، وستكون هذه اول زيارة لوزير إسرائيلي للدولة العربية الخليجية، بعد توقيع اتفاقات التطبيع قبل تسعة أشهر.



يشار إلى أن 200 ألف إسرائيلي زار مدن الإمارات، حتى الان، غالبيتهم قصدوا الوجهة السياحية الأولى في الإمارات وهي دبي.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين مثيرة للاندهاش، وفق تعبيره.



وانضم إلى لابيد وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعلى رأسهم مدير عام الوزارة، ألون اوشفيز.





ومن المقرر أن تهبط الطائرة في ساعات الظهر في أبو ظبي، وسيتم استقبال الوفد بمراسم خاصة يترأسها أحمد الصايغ - وزير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإماراتية.



رام الله - دنيا الوطنيبدأ اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زيارة وُصفت بـ "تاريخية" لدولة الإمارات العربية المتحدة.